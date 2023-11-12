В Украине на территории Киевской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей зарыто не менее 500 тысяч мин.

Об этом рассказал в интервью ТСН военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

"А нужно еще больше, чтобы враг совершенно четко понимал: если он двинется к нам с севера, там не будет для него легкой прогулки, как это было в феврале прошлого года. Но те же мины нужны и на других участках фронта", - заявил Селезнев.

По его словам, особого внимания требуют и тысяча километров на северной границе между Украиной и Беларусью.

Кроме того, эксперт предупредил, что Украину ждет сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы из КНДР.

Кроме того, по словам Селезнева, у России еще есть возможность производить на собственных оборонных предприятиях вооружение, военную технику и боеприпасы, а также снимать их с долгосрочного хранения.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев говорил, что на севере Украины установлено 500 тысяч противотанковых мин.

Также в ГСЧС сообщали, что треть территории Украины заминирована, в том числе и акватория страны.