К разминированию в Украине хотят привлечь пчел. Министерство иностранных дел Украины объявило о запуске проекта "Мед минных полей". В его рамках будут собираться средства на разминирование Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно идее проекта, во избежание контакта с минами беспилотники будут засевать заминированные сельскохозяйственные поля специальной смесью медоносных трав. После этого нектар будут собирать пчелы, которым тоже не страшны мины.

Украинские дипломаты будут брать мед минных полей на встречи и в международные визиты, дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире, привлекая внимание международной общественности к теме заминированности Украины, и собирая средства на решение этой проблемы.

Напомним, западная пресса писала, что за полтора года войны в Украине наземные мины наряду с неразорвавшимися бомбами, артиллерийскими снарядами и другими смертоносными побочными продуктами боев загрязнили территорию страны размером с Уругвай. Украина стала самой заминированной страной в мире. Для ее разминирования понадобится 800 лет.

Ранее мы писали, что Украина запустит через Prozorro рынок услуг по гуманитарному разминированию.