В Украине через площадку государственных публичных закупок Prozorro запустят рынок услуг по разминированию. Причем государство будет компенсировать затраты на гуманитарное разминирование, заказанное через эту систему.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он отметил, что в настоящее время идет работа по созданию механизма возмещения затрат на разминирование для производителей агропродукции и стратегических компаний. В рамках этого процесса будет создан открытый рынок услуг по разминированию, который будет функционировать через электронную систему Prozorro, обеспечивая прозрачность процесса.

"Если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, тогда государство будет полностью или частично компенсировать расходы", - сказал Шмыгаль.

В Житомирской области уже состоялся пилотный конкурс по продаже услуг разминирования. Государство сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств.

"В проекте бюджета на 2024 год мы заложили 2 млрд грн на гуманитарное разминирование", - добавил Шмыгаль.

Ранее западная пресса писала, что за полтора года войны в Украине наземные мины наряду с неразорвавшимися бомбами, артиллерийскими снарядами и другими смертоносными побочными продуктами боев загрязнили территорию страны размером с Уругвай. Украина стала самой заминированной страной в мире. Для ее разминирования понадобится 800 лет.

При этом мины есть не только на суше, но они еще дрейфуют и в Черном море.