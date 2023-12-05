В ночь на 5 декабря Россия атаковала ударными БПЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами С-300, которые направили по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего было зафиксировано 17 "Шахедов" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300.

"В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Воздушных силах сообщили, что россияне не просто накапливают ракеты для ударов по украинской энергетике, но и восстанавливают свой стратегический запас.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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