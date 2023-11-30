В Украине за 11 месяцев 2023 года от действий российских военных погибли две тысячи гражданских.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время встречи с послами стран G7 ("Большой семерки").

Заявляется, что за указанный период российские войска 59 тысяч раз обстреляли населённые пункты Украины, 11 тысяч гражданских жителей получили ранения.

"Больше всего обстрелов – в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", – цитирует слова Клименко пресс-служба МВД.

Напомним, ранее в ООН сообщали, что общее число погибших с начала войны в Украине может достигать полумиллиона человек.

Также летом в Офисе генпрокурора заявили, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли свыше 496 детей.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня. В среду Минобороны России заявило о захвате села Хромово к западу от Бахмута, откуда открывается прямая дорога на город Часов Яр. Однако украинский военный паблик Deep State полный захват Хромово не подтвердил, сообщив, что противник контролирует часть села. Между тем в Москве звучат заявления о том, что она теперь не пойдет на какие-либо компромиссы с Украиной или на заключение договоренностей, подобных Минским соглашениям.

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