В понедельник, 4 декабря, российская армия продолжает наносить удары по Херсонской области и Херсону

Об очередном обстреле жилых домов сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Антоновке оккупанты обстреляли жилые дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель 1959 года рождения.

В селе Инженерное под обстрел попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У двоих пострадавших, возрастом 61 и 51 год, диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.

В больницу с ранением живота средней степени тяжести доставили 46-летнего мужчину", - сообщил Александр Прокудин.

Ранее появилось фото последствий того, как российская армия ударила по детскому саду в Херсоне. Предварительно пострадал один человек.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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