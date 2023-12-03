Сегодня днем в селе Садовое Херсонской области в результате очередных российских обстрелов погиб мужчина 78 лет.

Об этом сообщил Херсонская ОВА.

"Днем оккупанты ударили по поселку. Одно из попаданий пришлось по частному гаражу, где в это время находился 78-летний мужчина. От полученной взрывной травмы он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские военные в очередной раз атаковали пригород Херсона, в результате обстрела погиб 68-летний мужчина.

Также мы сообщали, что от российского обстрела в Херсоне погиб 71-летний мужчина. Снаряд прилетел в спальню, где мужчина спал с супругой. Также пострадало одно из образовательных учреждений города. В здании повреждены окна и помещения спортивного зала.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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