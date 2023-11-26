В воскресенье, 26 ноября, Херсон подвергся ударам РФ. Были зафиксированы прилеты по Корабельному и Днепровскому районам города.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в Facebook.

"Армия России с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города.

В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Роман Мрочко.

Ранее мы писали о том, что на выезде из Берислава Херсонской области беспилотник нанес удар по машине скорой помощи.

Также мы писали о том, что 20 ноября утром армия РФ обстреляла автостоянку в Херсоне, в результате погибли два водителя.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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