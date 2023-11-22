В Херсонской области 21 ноября российские военные атаковали автомобиль скорой помощи беспилотником.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

На выезде из Берислава Херсонской области беспилотник нанес удар по машине скорой помощи.

"Медики в тот момент возвращались с вызова. Чудом не пострадали" - сообщили в ОВА.

Ранее в Херсоне в результате очередных российских обстрелов пострадал волонтер. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате обстрела Херсона пять человек получили ранения, среди них трехлетний ребенок. Также травмированы женщины 47, 55 и 68 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина получил осколочные ранения. Медики оказали ему помощь.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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