Ночью Воздушные силы сбили все 14 "Шахедов", которые были выпущены РФ со стороны Азовского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Силы РФ атаковали с 20.00 21 ноября по 03.00 22 ноября с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) четырнадцатью "Шахедами" и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3.

В результате силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии были уничтожены все 14 вражеских беспилотников.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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