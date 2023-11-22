Ночью Воздушные силы сбили все 14 "Шахедов", выпущенные РФ
Ночью Воздушные силы сбили все 14 "Шахедов", которые были выпущены РФ со стороны Азовского моря.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Силы РФ атаковали с 20.00 21 ноября по 03.00 22 ноября с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) четырнадцатью "Шахедами" и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3.
В результате силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии были уничтожены все 14 вражеских беспилотников.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших.
Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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