Россияне могли совершить вчерашний удар по Чернобаевке из-за анонса властей о похоронах украинского военного.

Это признали в Херсонской ОВА, передаёт "Радио Свобода". Тем самым подтвердили версию, ранее опубликованную в мониторинговых телеграм-каналах.

Напомним, сообщение с информацией о месте и времени церемонии прощания опубликовал Чернобаевский сельсовет. Анонс мероприятия публиковала и сама Херсонская ОВА. однако без указания времени его начала.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин обратился к правоохранителям, чтобы те начали расследование по этому делу.

"Все эти данные переданы в правоохранительные органы ещё 22 ноября. Глава ОВА дал поручение письменное Михаилу Линецкому - это глава Херсонского района, - чтобы он провёл служебное расследование этого случая в Чернобаевском сельском совете, еще до обстрела... В том числе уведомлены правоохранительные органы, прокуратура, СБУ по этому делу", - сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По его словам, Прокудин попросил расследовать распространение информации о мероприятии ещё до российского обстрела. В итоге в процедуру прощания были внесены изменения. В сети упоминали, что похороны прошли раньше анонсированного времени. Также, по словам Толоконникова, россияне ударили не по тому месту, где хоронили украинского военнослужащего.

Ранее РФ обстреляла кладбище в пригороде Херсона. Три человека получили ранения.

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