Сегодня, 30 ноября, в результате атаки дрона были ранены двое полицейских Бериславского райотдела полиции Херсонской области.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, в результате взрыва ВОГ-17 травмированы 22-летний и 37-летний полицейские, которые как раз направлялись по вызову.

Коллеги из роты полиции особого назначения эвакуировали раненых в больницу, где медики оказывают правоохранителям необходимую помощь.

Напомним, недавно на выезде из Берислава Херсонской области беспилотник нанес удар по машине скорой помощи. Медики в тот момент возвращались с вызова и чудом не пострадали.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня. В среду Минобороны России заявило о захвате села Хромово к западу от Бахмута, откуда открывается прямая дорога на город Часов Яр. Однако украинский военный паблик Deep State полный захват Хромово не подтвердил, сообщив, что противник контролирует часть села. Между тем в Москве звучат заявления о том, что она теперь не пойдет на какие-либо компромиссы с Украиной или на заключение договоренностей, подобных Минским соглашениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.