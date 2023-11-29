Сегодня днем российские военные в очередной раз атаковали пригород Херсона. Погиб 68-летний мужчина.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Около 16.00 армия России с временно оккупированного левобережья обстреляла пригород Херсона, в результате чего погиб мужчина 68 лет", - написал он.

На момент вражеской атаки мужчина находился в собственном дворе.

Напомним, вчера россияне обстреляли из РСЗО город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека. Также погибла 7-летняя девочка, которая вместе с отчимом попала под обстрел в автомобиле. Из машины ее достали еще живой, она умерла в больнице от ран.

Ранее мы писали, что Россия нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате были повреждены промышленные здания и ранены четыре работницы, которые находились в одной из мастерских.

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