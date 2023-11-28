Российские военные 28 ноября обстреляли из РСЗО город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

"В результате атаки оккупантов разрушены по меньшей мере пять частных домов. Из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин", - говорится в сообщении.

Кроме того, погибла 7-летняя девочка, которая вместе с отчимом попала под обстрел в автомобиле. Из машины ее достали еще живой, она умерла в больнице от ран.

Недавно сообщалось, что Россия нанесла авиаудар по Торецку в Донецкой области. В результате были повреждены промышленные здания и ранены четыре работницы, которые находились в одной из мастерских.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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