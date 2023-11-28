Армия РФ нанесла авиаудар по Торецку Донецкой области. Попали на территорию предприятия.

Об этом сообщает прокуратура.

Повреждены промышленные здания, ранены четыре работницы, которые находились в одной из мастерских.

"Во время обстрела четверо работниц, которые находились в одной из мастерских, получили ранения. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее россияне обстреляли коммунальное предприятие в Харьковской области, там начался пожар. В результате попадания снарядов произошло несколько очагов возгорания на территории местного коммунального предприятия начался пожар на 120 кв. м, который уже погасили. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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