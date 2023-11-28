Сегодня ночью российская армия ударила по Херсону. От обстрела погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Снаряд прилетел в спальню, где мужчина спал с супругой. Его со взрывной травмой, ранением ноги и переломами костей доставили в больницу.

"В больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под вражеский обстрел этой ночью. Его сердце остановилось около 07:45 утра", - позже написал Прокудин.

Также пострадало одно из образовательных учреждений города. В здании повреждены окна и помещения спортивного зала.

Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли Никополь, артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке. Погиб 63-летний мужчина, еще две пожилые женщины пострадали. Под завалами могут быть люди.

Также в Запорожье россияне нанесли ракетный удар по территории предприятия, ранен один человек.

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