В Никополе артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке. Погиб мужчина
Сегодня утром российские войска обстреляли Никополь, артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Погиб 63-летний мужчина, еще две пожилые женщины пострадали.
Под завалами могут быть люди.
Ранее мы писали, что при обстреле войсками РФ Никополя Днепропетровской области погибла женщина и был ранен мужчина.
Также сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Кроме того, утром российские войска атаковали Хмельницкую область. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.
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