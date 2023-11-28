Сегодня утром российские войска атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО.

Об этом первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района. Пожара нет. Травмированных нет", - написал он.

В настоящее время все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

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