Ночью РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
Во вторник, 28 ноября, стало известно, что ночью РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Подробности удара пока устанавливаются.
Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.
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