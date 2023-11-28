Во вторник, 28 ноября, стало известно, что ночью РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Подробности удара пока устанавливаются.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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