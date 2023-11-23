Ночью 23 ноября РФ ударила по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Удар был нанесен около полуночи Враг направил ракету на объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также враг ударил из тяжелой артиллерии по Красногригоревской громаде Никопольского района. Люди остались невредимы.

Напомним, что в Никополе в результате российского обстрела погибла женщина и был ранен мужчина.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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