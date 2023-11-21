В Кривом Роге мужчина хотел сдать на металлолом обломки ракеты.

Об этом сообщила патрульная полиция города у себя в Фейсбуке.

На днях патрульные остановили автомобиль, при проверке салона которого среди металлолома были обнаружены фрагменты боевой ракеты.

По словам водителя, он их нашёл и решил сдать "на металл", чтобы немного заработать.

Правоохранителям пришлось оцепить автомобиль горожанина, чтобы соответствующие службы проверили безопасность обнаруженного боеприпаса.

Ранее в Горловке Донецкой области подростки попытались разобрать кассетный боеприпас и подорвались.

Мы также сообщали, что в мусорном баке Одессы был обнаружен гранатомёт.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.