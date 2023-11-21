Житель Кривого Рога хотел сдать обломки ракеты на металлолом
В Кривом Роге мужчина хотел сдать на металлолом обломки ракеты.
Об этом сообщила патрульная полиция города у себя в Фейсбуке.
На днях патрульные остановили автомобиль, при проверке салона которого среди металлолома были обнаружены фрагменты боевой ракеты.
По словам водителя, он их нашёл и решил сдать "на металл", чтобы немного заработать.
Правоохранителям пришлось оцепить автомобиль горожанина, чтобы соответствующие службы проверили безопасность обнаруженного боеприпаса.
Ранее в Горловке Донецкой области подростки попытались разобрать кассетный боеприпас и подорвались.
Мы также сообщали, что в мусорном баке Одессы был обнаружен гранатомёт.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.
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