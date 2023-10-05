В Горловке четыре подростка получили ранения, а один погиб, пытаясь разобрать неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Также паблики Горловки пишут об обстрелах города. По уточненной информации, в результате обстрелов пострадали девять человек, есть минимум одна погибшая.

В конце лета сообщалось, что в оккупированной Горловке Донецкой области погибли более 20 тысяч жителей, принудительно мобилизованных в армию РФ.

Между тем война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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