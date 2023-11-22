В Николаеве и Кривом Роге в этом году не будут устанавливать новогодние елки.

Так, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил "Стране", что в Николаеве елку ставить не планируют.

"В этом году планируем украсить елку в Городке Сказка - и всё", - сказал Сенкевич.

В Кривом Роге тоже елки не будет.

"Потому что у нас 55 км до линии боевого соприкосновения", - объяснил "Стране" глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

А вот в Харькове новогоднюю елку уже установили - на платформе станции метро "Университет" Салтовской линии, как и в прошлом году. Декорации монтировали сотрудники подземки в течение трех ночей. Все декорации до войны украшали аллеи Центрального парка.

Также, как ранее сообщала "Страна", в Киеве в этом году все-таки будут устанавливать главную новогоднюю елку на Софийской площади.

Напомним, в прошлом году главную елку страны зажгли 17декабря на Софийской площади в Киеве. Ель была искусственная, 12 метров в высоту - в три раза ниже, чем в предыдущие годы. На ее верхушке установили трезубец вместо традиционной звезды, а на ветки развесили елочные игрушки - желтые и синие шары, которые образовали флаг Украины.