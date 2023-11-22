В Харькове переименовали 26 улиц. Заменили названия, которые были связаны с Россией и ее союзниками.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Среди переименованных объектов топонимики следующие:

проспект Героев Сталинграда теперь проспект Байрона;

улица Абаканская - улица Каневская (как и одноименный переулок);

улица Мурманская – улица Уютная;

улица Хабаровская – улица Глуховская;

улица Минская - имени Дмитрия Антоненко;

улица Чкалова – Вадима Манько;

часть улицы Томской – Владимира Сосюры;

переулок Росинского - Филиппа Орлика;

улица Адыгейская - ул. Евгения Храпко;

въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;

въезд Саранский – въезд Задунайский;

часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);

ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;

ул. Моршанская - Моршинская;

ул. Новосибирская – Хортицкая;

ул. Борисоглебская – Чигиринская;

ул. Александра Невского – Заиковская;

ул. Перовская – ул. Липовая Роща;

ул. Интернациональная - Белоцерковская (въезд и переулок станут Сотенный и Полковницкий соответственно);

въезд Марата - Клубничный;

пер. Моршанский – Гадячский.

Также с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.

Напомним, в харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтировали два барельефа с изображением Александра Пушкина.

Также мы писали, что в Центральном парке Харькова убрали все русские надписи.