В Харькове переименовали более 20 улиц. Новые названия
В Харькове переименовали 26 улиц. Заменили названия, которые были связаны с Россией и ее союзниками.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
Среди переименованных объектов топонимики следующие:
- проспект Героев Сталинграда теперь проспект Байрона;
- улица Абаканская - улица Каневская (как и одноименный переулок);
- улица Мурманская – улица Уютная;
- улица Хабаровская – улица Глуховская;
- улица Минская - имени Дмитрия Антоненко;
- улица Чкалова – Вадима Манько;
- часть улицы Томской – Владимира Сосюры;
- переулок Росинского - Филиппа Орлика;
- улица Адыгейская - ул. Евгения Храпко;
- въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
- въезд Саранский – въезд Задунайский;
- часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);
- ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;
- ул. Моршанская - Моршинская;
- ул. Новосибирская – Хортицкая;
- ул. Борисоглебская – Чигиринская;
- ул. Александра Невского – Заиковская;
- ул. Перовская – ул. Липовая Роща;
- ул. Интернациональная - Белоцерковская (въезд и переулок станут Сотенный и Полковницкий соответственно);
- въезд Марата - Клубничный;
- пер. Моршанский – Гадячский.
Также с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.
Напомним, в харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтировали два барельефа с изображением Александра Пушкина.
Также мы писали, что в Центральном парке Харькова убрали все русские надписи.
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