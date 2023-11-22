В Харькове изменили названия 26 улиц. Фото: wikimedia

В Харькове переименовали 26 улиц. Заменили названия, которые были связаны с Россией и ее союзниками.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Среди переименованных объектов топонимики следующие:

  • проспект Героев Сталинграда теперь проспект Байрона;
  • улица Абаканская - улица Каневская (как и одноименный переулок);
  • улица Мурманская – улица Уютная;
  • улица Хабаровская – улица Глуховская;
  • улица Минская - имени Дмитрия Антоненко;
  • улица Чкалова – Вадима Манько;
  • часть улицы Томской – Владимира Сосюры;
  • переулок Росинского - Филиппа Орлика;
  • улица Адыгейская - ул. Евгения Храпко;
  • въезд Росинского – въезд Ивана Выговского;
  • въезд Саранский – въезд Задунайский;
  • часть ул. Томской – ул. Прилуцкая (как и переулок);
  • ул. Забайкальская – ул. Леонтовича, а одноименный переулок станет пер. Щедрика;
  • ул. Моршанская - Моршинская;
  • ул. Новосибирская – Хортицкая;
  • ул. Борисоглебская – Чигиринская;
  • ул. Александра Невского – Заиковская;
  • ул. Перовская – ул. Липовая Роща;
  • ул. Интернациональная - Белоцерковская (въезд и переулок станут Сотенный и Полковницкий соответственно);
  • въезд Марата - Клубничный;
  • пер. Моршанский – Гадячский. 

Также с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, нуждающейся в адресации.

Напомним, в харьковском метро на станции "Пушкинская" демонтировали два барельефа с изображением Александра Пушкина.

Также мы писали, что в Центральном парке Харькова убрали все русские надписи.

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