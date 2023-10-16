Городская военная администрация Херсона сообщила о переименовании нескольких улиц и площадей.

- площадь 200-летия Херсона переименована в площадь Вооруженных сил Украины;

- площадь 40-летия Победы - в площадь Непокореных;

- улица Московская - в улицу Студенческую;

- улица Потемкинская - в улицу Михаила Грушевского;

- улица Волгоградская на микрорайоне "Янтарный" - в улицу Мариупольскую;

- сквер Пушкина - в сквер Фонтанный.

Напомним, что недавно российские военные скинули на Херсон и область 14 авиабомб.

Также мы писали о том, что россияне ударили по рынку в Херсоне.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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