Российские военные в очередной раз обстреляли Херсон и область. По пригороду выпустили две управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, начались перебои со светом и водой.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации. Выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадание в жилые дома и объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Еще 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что по Херсону и области россияне сбросили 14 авиабомб.

По данным пабликов, помимо отсутствия света и воды, в Херсоне после авиаудара пропадала связь и интернет.

Власти города призывают жителей сделать запас воды. Также рекомендуют обращаться за всем необходимым в пункты несокрушимости.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за обстрела РФ пострадал поезд №102 Херсон - Киев. Все пассажиры целые, но повреждены тамбуры одного вагона и выбиты несколько окон.

Также обесточен железнодорожный вокзал.

Напомним, сегодня войска РФ нанесли удар по Кизомысу Херсонской области. 79-летний мужчина получил тяжелые ранения.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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