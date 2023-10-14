Россияне ударили по рынку в Херсоне. Фото и видео последствий
Днем 14 октября россияне ударили по рынку в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале. Видео и фото последствий обстрела опубликовали местные паблики.
Глава ГВА рассказал, что около 15:00 по городу открыли огонь российские войска с временно оккупированного левого берега Днепра.
Изначально Мрочко заявил о двух раненых горожанах, но впоследствии уточнил, что после обстрела рынка пострадавших нет.
По словам очевидцев, это объясняется тем, что к данному времени на торговой площадке не было покупателей, и почти все продавцы разошлись.
Ранее армия РФ ударила по Бериславу Херсонской области. Под завалами погибла женщина.
Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".
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