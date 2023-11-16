Киевский метрополитен закупит буквы для переименованных станций метро почти на миллион гривен.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Речь о станциях "Зверинецкая" и "Площадь Украинских героев". Согласно тендеру, восемь комплектов букв должны быть изготовлены из "полированного анодированного алюминия светло-медного цвета с лаковым покрытием". Общая стоимость — 929,2 тысяч грн.

Ранее мы писали о том, что по данным Prozorro, в регионах Украины во время войны власти закупают клюшки и строят стадионы и велодорожки.

Также мы писали о том, что в Киевском метро меняют вывески переименованных станций. "Дружбы народов" заменили на "Зверинецкую".

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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