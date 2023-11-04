Относительное большинство жителей Червонограда Львовской области высказались против переименования города.

Об этом сообщается в инфографике с результатами электронного голосования.

Голосование жителей по переименованию Червонограда во Львовской области длилось с 25 октября. В результате наибольшую поддержку получило предложение оставить прежнее название города.

За это высказались 35%. На втором месте - историческое название (до 1951 года) Кристинополь (29,5%). На третьем месте со всего 2,7% - Шептицкий (в честь митрополита УГКЦ времен Второй мировой войны).

Ранее мы уже сообщали, что червоноградцы выступили против переименования на слушаниях. На обсуждении хотел выступить представитель Украинского института национальной памяти, но ему не дали. Сторонники переименования обещали обратиться по этому поводу в СБУ, "ибо срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора".

Также мы писали, что в Одессе в опросе не хватило голосов для переименования площади Льва Толстого в честь одного из основоположников еврейской литературы на языке идиш Менделе Мойхер-Сфорима, который умер в Одессе в 1917 году.