В Верховной Раде предлагают ввести новый праздник - День благодарения Богу.

Законопроект внес нардеп Виктор Мялик (партия "За будущее").

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект №10152 предлагает установить новый межконфессиональный праздник под названием "День благодарения Богу", который будет отмечаться в последнее воскресенье сентября.

"В этот день у каждого будет особый случай обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", - говорится в пояснительной записке.

Виктор Мялик подозревается в неуплате налогов на 97 млн грн. Известно, что он владеет множеством квартир в Софиевской Борщаговке. У нардепа в собственности - более 150 квартир под Киевом.

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