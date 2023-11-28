Во вторник, 28 ноября, в Запорожье россияне нанесли ракетный удар по территории предприятия, ранен один человек. Предварительно, это был "Искандер".

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По предварительным данным, на данный момент известно об одном раненом человеке.

От взрывной волны повреждение получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.

Напомним, сегодня утром российские войска обстреляли Никополь, артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке. Погиб 63-летний мужчина, еще две пожилые женщины пострадали. Под завалами могут быть люди.

Кроме того, утром российские войска атаковали Хмельницкую область. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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