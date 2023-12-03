В воскресенье, 3 декабря, россияне обстреляли центральный район Херсона. В результате попадания в многоэтажный дом погибли два человека, семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

По словам Мрочко, обстрел произошел с захваченного РФ левого берега Херсонской области. Раненые госпитализированы.

Также глава ГВА показал видео последствий удара по Херсону.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о пятерых раненых и опубликовал фото последствий обстрела центра Херсона.

В то же время глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили и по двум больницам Херсона.

"Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно армия РФ обстреляла автостоянку в Херсоне, тогда погибли два водителя.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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