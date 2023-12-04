Россияне не просто накапливают ракеты для ударов по украинской энергетике, но и восстанавливают свой стратегический запас.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Они не просто накапливают ракеты - они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются ещё и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим врагам", - сказал Игнат.

По его словам, массированные обстрелы Украиные могут начаться в любой момент.

"Украина в тревожном ожидании повторения прошлогодних событий, когда россияне хотели "погасить" нашу энергосеть. В этот период год назад мы были уже на пороге блэкаута. Военная разведка и другие профильные органы предупреждают, что агрессор не отказался от достижения этой цели, однако теперь он, похоже, более тщательно готовится к реализации своего плана. Противник нарастил производство высокоточных ракет и запустил сборку иранских "Шахедов", - отметил Игнат.

Однако, по его словам, у РФ сейчас "нет столько средств, сколько было в прошлом году": в сентябре 2022 года россияне имели примерно 1600 крылатых ракет. А сейчас их около 870.

Ранее спикер Воздушных сил заявил, что РФ накопила под 900 ракет для ожидаемой атаки на украинскую инфраструктуру зимой.

Игнат также говорил, что россияне начали использовать новую тактику при ракетных ударах.