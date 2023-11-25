Россия приостановила стрельбу морскими крылатыми ракетами из-за "логистических проблем" в Новороссийске.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter (Х).

"Россия, вероятно, будет стремиться к ускорению преодоления таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине", - говорится в сводке.

Отмечается, что возможность Черноморскому флоту России использовать свою базу в Новороссийске для перезарядки кораблей крылатыми ракетами, скорее всего, будет значительным фактором оперативной эффективности флота.

Ранее российские военные перезаряжали крылатые ракеты в Севастополе. Однако теперь это стало опасным из-за украинских атак. В ведомстве считают, что РФ будет больше полагаться на Новороссийск.

Ранее сообщали, что РФ стала чаще запускать "Шахеды" в направлении Киева, вероятно, пытаясь ослабить украинскую ПВО перед грядущими ударами по энергетике.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 639-го дня. Под Авдеевкой продолжается третья волна российского наступления. В Воздушных силах сообщили, что РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике. Зимой в Украине будет развернута еще одна система Patriot из Германии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.