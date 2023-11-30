ВСУ развернули охоту за российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку они создают "мощную электронную защиту" против западных управляемых ракет и снарядов.

Об этом пишет CNN.

В публикации говорится, что ракеты HIMARS "по своей природе более уязвимы для радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие, поскольку для поражения целей они полагаются на GPS".

В Пентагоне заявили, что уже предприняли шаги по уменьшению уязвимостей HIMARS. Технические усовершенствования "вводятся как можно быстрее, чтобы противодействовать последствиям помех".

Также украинские военные, которые находятся под Авдеевкой, заявляют, что российские системы сбивают с курса высокоточные снаряды Excalibur.

Российская система "Поле-21", которая глушит сигнал GPS у дронов и ракет, является важной частью растущего электронного арсенала Москвы, пишет CNN. В сентябре российские власти заявили об удвоении производства систем РЭБ.

В Минцифры Украины сообщают, что сейчас наиболее важная задача - получить технологию, позволяющую программировать дроны для поражения средств радиоэлектронной борьбы россиян. Такие технологии есть на Западе, заявил изданию министр Михаил Федоров.

Напомним, летом сообщалось, что украинские военные впервые уничтожили российскую мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" стоимостью 200 млн долларов.

А перед этим в ГУР показали, как с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21".