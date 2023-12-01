Министерство обороны Украины заявило о планах увеличить производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники в следующем году "в несколько раз".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приоритетом будет производство средств ПВО – от переносных ЗРК до систем ПВО с дальностью более 100 км, вроде ЗРК "Коралл" (который находится в разработке, в 2021 году был показан его макет).

Также в бюджете на следующий год предусмотрено около 175 млрд грн на закупку ракет и боеприпасов.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Евросоюз пока передал Украине только 300 тысяч боеприпасов из обещанного к марту миллиона.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин говорил, что к концу года Украина будет производить десятки тысяч дронов в месяц.

А недавно "Укроборонпром" заявил о начале серийного производства украинского аналога беспилотников "Шахед" с дальностью полета до тысячи километров. Сообщалось, что Силы обороны уже заказывают новый беспилотник для своих операций.

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