В Харьковской области участились попытки проникновения российских диверсионных групп. Их стало больше, чем в Сумской области.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Раньше мы фиксировали ДРГ на Сумском направлении. А за последние несколько недель мы видим изменение направления. Враг более активно использует ДРГ именно в Харьковской области", - сказал он.

Отвечая на вопрос, уменьшилось ли при этом количество диверсионных групп РФ в Сумской области, Демченко заявил, что за последнее время на Сумском направлении не фиксировалась работа ДРГ.

"Возможно, они изменили направление, где они хотят применять ДРГ, возможно, они видят, что на Сумском направлении у них ничего не получается", - сказал спикер.

Демченко добавил, что открыто проводить обустройство непосредственной линии границы с Россией в инженерном отношении достаточно сложно из-за обстрелов, осуществляемых РФ.

"Но, конечно, происходит укрепление в приграничье, насколько это возможно в фортификационном отношении, чтобы наши подразделения Государственной пограничной службы и других составляющих Сил обороны имели все возможности в отношении укрытия и ведения боя, если произойдет какое-то повторное вторжение", - сказал спикер.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются проникнуть в Украину через границу с Черниговской и Сумской областями.

Так, в октябре в Сумской области ночью через границу пыталась прорваться ДРГ из восьми человек. Их заметили бойцы теробороны на наблюдательном посту, был открыт огонь из артиллерии и минометов. Россияне с потерями отошли.