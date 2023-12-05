ВСУ используют около 70 модификаций дронов и более 20 типов боеприпасов для них.

Об этом сообщил замминистра обороны Иван Гаврилюк.

"В ноябре нам удалось направить в войска больше БПЛА, чем в прошлом месяце. Недавно мы получили дополнительный ресурс на закупку. Поэтому в декабре ВСУ получат уже в разы больше беспилотников. Надеюсь, картина на поле боя изменится", - сказал он.

В ближайшее время планируется протестировать ряд тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА.

Недавно к эксплуатации были допущены шесть новых образцов РЭБ, в том числе "окопные", для борьбы с барражирующими боеприпасами и FPV-дронами.

Допущен к эксплуатации минный трал отечественного производства.

Линейка стрелкового оружия ВСУ в ноябре пополнилась образцами UAR-15S, UAR-15S1, UAR-15SM.

Ранее мы писали о том, что в Украине модифицируют "Нептун" для поражения удаленных целей.

А также, что Украина производит в 6 раз меньше FPV-дронов, чем Россия.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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