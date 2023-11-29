В декабре Россия собирается отправить на войну в Украину первую партию своих новых FPV-дронов "Гортензия 10". Аппараты отличаются увеличенной полезной нагрузкой.

Об этом пишет ТАСС.

"Новый дрон "Гортензия 10" обладает увеличенной полезной нагрузкой - до 5 кг. Увеличение массы полезной нагрузки позволяет аппарату нести больший заряд с увеличенным количеством поражающих элементов. Также на дроне будет применена система сбросов и тепловизоры. Первая партия аппаратов поступит в зону боев через неделю в количестве 500 экземпляров", - заявили журналистам производители.

Время полета дрона-камикадзе с полезной нагрузкой 5 кг составляет 6,5 минут, а эффективный радиус поражения варьируется от 6 до 9 км в зависимости от массы полезной нагрузки.

Боевой дрон "Гортензия" создало в ноябре 2022 года конструкторское бюро из Санкт-Петербурга. Он стал в России первым FPV-дроном массового производства. Первые модификации "Гортензий" уже использовали в Украине.

Вчера сообщалось, что Россия начала производить беспилотные водные катера и создала мини-дроны разного назначения.

А в середине ноября мы рассказывали, что новая модификация российского беспилотника "Ланцет" позволяет обходить защиту техники ВСУ, подрывать боеприпас на некотором расстоянии и выпускать в сторону машины ударное ядро.