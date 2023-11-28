В РФ начали производить беспилотные водные катера - по аналогии с украинскими "Морскими Малюками". Также там создали многоцелевые миниатюрные дроны.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что касается водных беспилотников, то в РФ продемонстрировали образец такого устройства. Заявляется, что он может использоваться как морской дрон - ликвидатор других дронов, а также для доставки десанта и грузов. Он оснащен гидролокатором и однолучевым эхолотом.

Заявленная скорость - до 80 км\час, дальность - 500 км, автономность - 60 часов, грузоподъемность - 400 кг.

Российский военно-промышленный холдинг KMZ обещает до конца 2023 года поставить армии РФ первые морские беспилотники.

Также в России сообщили, что истребители пятого поколения Су-57 смогут запускать в воздухе десятки мини-беспилотников, чтобы прорывать украинскую ПВО.

По данным СМИ, уже созданы мини-дроны разного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке, а затем сбрасывать их в воздухе группами по несколько десятков и осуществляя управление ими.

Речь идет об ударных, разведывательных и оснащенных РЭБ дронах.

Ранее мы сообщали, что в РФ студентов призывают сдавать использованные вейпы для создания дронов, применяемых против Украины. Такую акцию запустили в Самарском университете.

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