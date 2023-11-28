В РФ студентов призывают сдавать использованные вейпы для создания дронов, применяемых против Украины. Такую акцию запустили в Самарском университете.

Об сообщают местные оппозиционные СМИ.

В Самарском университете во всех кампусах и общежитиях развесили агитационные листовки по мотивам советского плаката, где вместо рюмки изображена электронная сигарета, а на заднем плане текст: "1 электронная сигарета = 1 сброс коптера на врага!".

Создателей дронов интересуют только аккумуляторы и микросхемы в "одноразках", которые нужны для автономной работы систем сброса, которые крепятся к БПЛА.

Организатор акции - местный "военно-патриотический клуб".

Ранее сообщалось, что Путин хочет выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей.

"Если мы все вместе будем работать, это будет триллион рублей, такой будет объем", – сказал Путин.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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