Новая модификация российского беспилотника "Ланцет" позволяет обходить защиту техники ВСУ, подрывать боеприпас на некотором расстоянии и выпускать в сторону машины ударное ядро.

Об этом пишет издание Business Insider.

"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников "Ланцет" детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", - говорится в статье.

Business Insider отмечает, что новые беспилотники, судя по всему, оснащены технологией, которая включает лазерный дальномер из двух оптических камер. Из-за отсутствия подрыва при касании у дрона снижается риск застрять в защите или попасть по дополнительным средствам защиты техники.

"Российские беспилотники "Ланцет" стали бичом на поле боя в Украине и постоянно совершенствуются в своем радиусе действия и возможностях", - пишет издание.

Ранее Силы обороны юга сообщали, что россияне модернизировали БПЛА "Ланцет", увеличив его дальность почти вдвое.

Также мы писали, что РФ стала чаще использовать модернизированные дроны "Ланцет" для атак на украинские самолеты.