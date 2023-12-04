В Украине работают над новой модификацией ракеты "Нептун".

Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью изданию "АрмияInform".

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", - сказал Гаврилюк, не приводя других подробностей.

Профильные СМИ предполагают, что подразумевается адаптация имеющейся противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей. Теоретическая дальность удара для такой ракеты может достигать 400 км.

Ранее в Украине сообщили об ударе ракетами "Нептун" по аэродрому в Крыму. Повреждена военная техника РФ. На момент удара на аэродроме находились по меньшей мере 12 самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов иранских дронов Mojaher.

Мы также сообщали, что ударом ракет "Нептун" был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" под Евпаторией. По данным источников, это была уникальная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВМС. Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны ПВО россиян, а после подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400.