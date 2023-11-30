Украина производит в шесть раз меньше FPV-дронов, чем Россия. Один инженер собирает в месяц 50 FPV-дронов.

Об этом рассказали Forbes украинские разработчики.

Украинские компании ежемесячно производят примерно 50 тысяч FPV-дронов, а россияне – в шесть раз больше. Такие цифры привел основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать, ведь они собираются из китайских компонентов.

"Однако нам не хватает людей, умеющих собирать все ручками", – сказал Александр Яковенко, запустивший прошлой осенью производство FPV-дронов "Колибри".

Всего в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа, которые обеспечивают только 10–15% от общей потребности ВСУ, сообщила основатель фонда Dignitas Любовь Шипович. По ее оценке, армии нужно около 200 тысяч FPV-дронов в месяц.

При этом украинским производителям не хватает 2000 инженеров, а чтобы достичь уровня России, отрасли нужно 6000 инженеров.

Вчера сообщалось, что в декабре Россия собирается отправить на войну в Украину первую партию своих новых FPV-дронов "Гортензия 10". Аппараты отличаются увеличенной полезной нагрузкой.

А в сентябре вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Украина до конца года увеличит производство дронов приблизительно в 140 раз.