Россияне перебрасывают на линию фронта большое количество подразделений, вооруженных ПТУРами.

Об этом в эфире телемарафона заявил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, "это будет проблема" после наступления морозов, когда земля промерзнет, и в ход пойдет тяжелая техника. "Это достаточно грозное оружие, с этим надо что-то делать", - добавил Гайдай, говоря, видимо, о комплексе "Корнет" (сам экс-губернатор называет его "Корсар", однако это ПТРК украинского производства).

Также он сообщил о появлении у российских войск большого количества FPV-дронов. "За одно наступление на один опорный пункт они могут использовать от 10 до 15 FPV. Есть у них преимущество в этом", - сказал Гайдай.

Ранее мы писали, что ВСУ под Авдеевкой могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута и наступлении на юге.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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