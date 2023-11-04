Минобороны Украины резко ускорило передачу дронов на фронт. Соответствующий приказ подписал министр обороны Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог длиться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в различных ведомствах", - заявили в МО, комментируя передачу войскам новой партии из сотен беспилотников.

Сообщается, что благодаря эффективному сотрудничеству между новой командой Минобороны и другими привлеченными лицами и учреждениями время на бюрократические процедуры удалось сократить.

Беспилотники для войск закупили за бюджетные деньги. Пакет содержит разные типы дронов – как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете – сотни беспилотников.

Вчера ведомство заявляло о том, что с 1 ноября "существенно" сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины создало спецдепартамент для борьбы с коррупцией при оборонных закупках.