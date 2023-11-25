Министерство обороны Украины провело испытания новых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом ведомство сообщило у себя в Фейсбуке.

Так, на недавно прошедших испытаниях оценивались возможности дронов от шести производителей. В основном, FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

"Цель этих испытаний - проверить работу беспилотников под влиянием излучения комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отдельно тестировали устойчивость БПЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала сигналов управления. Один из производителей продемонстрировал образец, который показал такую устойчивость", - сообщает Минобороны.

По словам представителя компании, этот беспилотник уже хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и имеет достаточно стабильные показатели в противостоянии со средствами вражеской РЭБ. В случае дальнейших успешных испытаний и допуска к эксплуатации этого БПЛА, предприятие готово к масштабированию своего производства.

Подобные испытания новых разработок БПЛА Минобороны проводит регулярно. Количество предприятий, которые по собственной инициативе работают над созданием современных украинских беспилотников, уже достигает нескольких сотен, ведь этот тип вооружений в армии очень востребован.

Ранее Минобороны Украины ускорило передачу дронов на фронт.

Мы также сообщали, что при Минобороны создали рабочую группу, которая будет решать вопросы строительства фортификационных сооружений.