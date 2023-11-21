Министр обороны Рустем Умеров дал понять, что в командовании ВСУ возможны отставки.

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве.

У Умерова спросили о возможной отставке командующего Объединенными силами Сергея Наева и командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в связи с публикациями СМИ об их скором увольнении.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал Умеров на брифинге.

Сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал главкома ВСУ Валерия Залужного и украинских генералов не заниматься политикой. Об этом он заявил в интервью The Sun.

В начале ноября Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко. Новым командующим назначен Сергей Лупанчук.

А позавчера президент по представлению Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко.