Украина впервые вышла на производство шести самоходных 155-мм гаубиц "Богдана" в месяц и намерена увеличить этот показатель.

Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора.

Также Украина получила от зарубежных партнеров ракеты для систем ПВО и новые современные зенитные комплексы.

На селекторе обсуждали и защиту Херсона, который намеревались усилить дополнительными системами ПВО.

"Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город", - написал Зеленский.

Касательно ситуации на фронте президент заявил об обороне под Бахмутом и Авдеевкой и "активных действиях" ВСУ на юге.

На днях мы писали, что немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые бронемашины в Украине уже в 2024 году. Речь идет о двух моделях: колесном бронетранспортере "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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