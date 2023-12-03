Оборонная промышленность США старается изо всех сил не отставать от Китая в гонке высокотехнологичных вооружений. Соединенные Штаты производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро.

Об этом сообщается в неопубликованном проекте доклада Пентагона по оборонной промышленности, пишет американская газета Politico.

Заявляется, что первая в истории Национальная оборонно-промышленная стратегия должна быть представлена в ближайшие недели заместителем главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильямом Лаплантом. В ней будет изложен взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы использовать опыт небольших технологических фирм при финансировании и поддержке традиционных компаний, чтобы быстрее продвигаться в разработке новых технологий.

Согласно проекту отчета, пока американская оборонная промышленность "не обладает мощностью, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, что требуется для быстрого и масштабного удовлетворения всего спектра потребностей военного производства".

"Не менее важно и то, что традиционным оборонным подрядчикам придется реагировать на современный конфликт со скоростью, масштабом и гибкостью, необходимыми для удовлетворения требований крупного современного конфликта", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что США производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро.

"Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в проекте доклада.

В документе отмечается, что Китай за последние 30 лет стал "глобальным промышленным центром" в судостроении, критических полезных ископаемых и микроэлектронике, а китайская промышленность "значительно превосходит возможности не только Соединенных Штатов, но и ключевых европейских и азиатских союзников в совокупности".

Ранее в ВМС США говорили, что военный флот Китая имеет значительные преимущества перед США, в том числе большие судостроительные мощности.

А агентство Bloomberg сообщало, что американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, необходимых, чтобы подготовить США для потенциального участия в крупных военных конфликтах.